Atp Eastbourne: Cobolli e Darderi subito fuori

L'azzurro ha perso contro il padrone di casa Fearnley con il punteggio di 6-2, 6-2. Out anche Darderi (che è stato sconfitto da Marcos Giron in due set) e Cocciaretto. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Fuori anche Darderi e Cocciaretto

Erba amara anche per Luciano Darderi. L'italoargentino ha perso contro l'americano Marcos Giron, n. 46 Atp, con il punteggio di 6-4, 7-5 in un'ora e 23 minuti. Un match di rincorsa per l'azzurro, sotto di un break già dal primo game. Più equilibrato il secondo parziale, in cui Darderi non ha sfruttato due palle break nel sesto game e ha pagato dazio nell'undicesimo gioco. Per Luli è la terza sconfitta in altrettanti match giocati quest'anno sull'erba, la quinta di fila considerando anche le sconfitte a Parigi con Korda e Amburgo con Rublev. Saluta Eastbourne anche Elisabetta Cocciaretto, battuta dalla russa Rakhimova dopo quasi tre ore di gioco: 6-4, 4-6, 6-3 il punteggio finale.