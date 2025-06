Paolini fatica, ma vince: Fernandez ko in 2 set

Vittoria di lotta e sofferenza per Jasmine Paolini che supera la canadese Fernandez con un doppio 7-6 e accede ai quarti del Wta 500 di Bad Homburg. L'azzurra tornerà in campo giovedì contro Haddad Maia o Svitolina. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Arriva la prima vittoria stagionale sull'erba per Jasmine Paolini. L'azzurra è ai quarti di finale al Wta 500 di Bad Homburg grazie alla vittoria sulla canadese Leylah Fernandez con un doppio 7-6 in 2 ore e 33 minuti. Una partita difficile e sofferta, all'insegna dell'equilibrio con 103 punti vinti a testa a fine match. Il primo set è durato un'ora e 22 minuti, risolto da Paolini dopo tre set point annullati. Nel secondo set Paolini - nonostante il rendimento sceso al servizio - sembrava in controllo, avanti di un break sul 5-2. L'azzurra non ha sfruttato un match point in risposta e ha perso la battuta nel momento in cui ha servito per l'incontro. Poi altri tre match point consecutivi non sfruttati in risposta sul 6-5. Jasmine, però, non si è disunita ed è ripartita al tiebreak, chiuso 8-6 dopo due set point annullati e una serie di quattro punti di fila dal 6-4 per Fernandez.