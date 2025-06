Montepremi da record a Wimbledon 2025 dove verranno distribuiti premi per 53,5 milioni di sterline, +7% rispetto allo scorso anno. I campioni del singolare maschile e femminile riceveranno ciascuno 3 milioni di sterline contro i 2,7 mln dello scorso anno. Aumenti in tutti i turni. Di seguito la suddivisione e il confronto con il 2024. Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 giugno al 13 luglio