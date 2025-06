Magliette, cappellini, carte da gioco, libri e...racchetta spaccate. È l'insolita trovata marketing di Holger Rune che nei giorni scorsi ha aperto il suo shop online. Al fianco dei classici oggetti da merchandising, il danese ha messo in vendita anche le racchette spaccate durante le partite. Soltanto cinque pezzi, ma dal prezzo a quattro cifre: si parte da 5.000 euro e si arriva a 6.000 euro. Più sono rotte e più valgono. "Le racchette distrutte di Holger Rune sono oggetti da collezione ultra-rari, usati in match ufficiali e disponibili solo in quantità estremamente limitate - si legge sul profilo Instagram shopholgerrune - Perché? Perché Holger difficilmente si lascia sopraffare dalla frustrazione. Ma quando succede, quel momento, e quella racchetta, raccontano una storia. Ogni racchetta è certificata, usata in partita e completamente unica. Ne esistono pochissime".

