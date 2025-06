Kyrgios: "Sinner e Alcaraz colossi per 15 anni"

L'australiano spende parole d'elogio nei confronti di Sinner e Alcaraz: "Stanno giocando a un tennis incredibile - spiega al Guardian - È ovvio che saranno i colossi di questo sport per i prossimi 15 anni. Chi vincerà Wimbledon? Direi Alcaraz". E sul suo ritorno in campo: "L'obiettivo sono gli US Open, giocherò la stagione americana"

" Alcaraz è Sinner saranno i colossi del tennis per i prossimi 10-15 anni ". Parola di Nick Kyrgios che cambia il tiro su Jannik Sinner, dopo gli attacchi rivolti all'azzurro nei mesi scorsi. Intervistato dal Guardian alla vigilia di Wimbledon, l'australiano - ancora alle prese con problemi fisici e assente all'All England Club - ha speso parole d'elogio nei confronti di Sinner e Alcaraz: " Stanno giocando un tennis incredibile - ammette - È ovvio che saranno i colossi di questo sport per i prossimi 10 o 15 anni. Si sono spinti a un livello che pochi hanno raggiunto. Credo che Alcaraz abbia la compostezza e l'X-Factor di Federer, Nadal e Djokovic. Sinner è straordinariamente potente, ma Alcaraz sarà tra i grandi . Chi vincerà Wimbledon? Direi Alcaraz".

"Tornerò a giocare Slam, obiettivo US Open"

Kyrgios non gioca un match ufficiale dal 21 marzo, battuto da Khachanov al 2° turno del Masters 1000 di Miami. L'australiano ha saltato prima la stagione su terra e poi quella sull'erba, ma conta di rientrare in campo sul cemento americano: "Penso che giocherò ancora uno o due Slam - ha spiegato - Il tennis è uno sport duro, sento il fisico usurato. L'obiettivo sono gli US Open: giocherò la stagione americana e prenderò ogni giorno come viene".