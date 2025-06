Lorenzo Sonego torna protagonista nel mondo della musica. Il tennista torinese ha annunciato l'uscita del suo nuovo singolo: il titolo è Mia Madama , in collaborazione con l'amico AlterEdo , nome d'arte di Edoardo Pepe. "Abbiamo lavorato a questo brano per un po' e finalmente è pronto - ha scritto AlterEdo su Instagram - Spero che l'ascolterete e vi divertirete quanto ci siamo divertiti noi nel farla". La canzone uscirà venerdì a mezzanotte e sarà il quarto brano di Sonego, sempre insieme ad AlterEdo . L'azzurro aveva già pubblicato nel 2021 "Un solo secondo" (canzone con più di 1,5 milioni di riproduzioni su Spotify), "Swing" nel 2022 e "Cielo aperto" nel 2023.

"Una canzone che richiama Torino"

"È una canzone che in qualche modo richiama Torino - ha detto AlterEdo ospite insieme a Sonego del podcast OpenTalks - Mia Madama richiama in senso stretto il concetto di amore, ma amore sia per una relazione ma anche per la città. Richiama la distanza da un qualcosa che può essere l'amore o metaforicamente anche la città. Madama gioca sul doppio significato di ragazza ma anche città di Torino".