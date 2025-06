Il numero 1 al mondo esordirà a Wimbledon martedì 1° luglio. Questo perché il campione in carica e numero 2 Carlos Alcaraz giocherà nel day 1, rispettando la tradizione di Wimbledon in cui ad aprire la giornata inaugurale sul Centre Court deve essere il vincitore della passata stagione. Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 30 giugno al 13 luglio

Martedì 1° luglio. È questa la data del debutto di Jannik Sinner a Wimbledon (in programma dal 30 giugno al 13 luglio e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Nonostante non si conosca ancora il tabellone (il sorteggio sarà venerdì 27 giugno alle ore 11), è comunque certo che il numero 1 al mondo giocherà nella giornata di martedì. Questo perché il campione in carica e numero 2 del ranking Carlos Alcaraz (che sarà sicuramente nella metà opposta di tabellone rispetto a Sinner) esordirà sul campo centrale nel day 1, rispettando così la tradizione dello Slam in cui spetta al campione in carica aprire il programma sul Centre Court nella giornata inaugurale.