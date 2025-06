Jannik Sinner si separa con Marco Panichi e Ulises Badio, preparatore atletico e fisioterapista che erano membri dello staff del numero uno al mondo da settembre 2024 (dopo l'addio a Umberto Ferrara e Giacomo Naldi in seguito alla vicenda Clostebol). Nelle prossime ore atteso un comunicato che potrebbe chiarire le motivazioni di questa separazione

Cambia lo staff di Jannik Sinner. Del team di allenamento del numero uno del mondo non faranno più parte il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio. Non sono ancora stati resi noti i nomi di chi prenderà il loro posto, al fianco di Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Al momento Jannik è a Wimbledon anche con l’osteopata Andrea Cipolla. Non ci sono ancora notizie e neppure indiscrezioni sulle motivazioni del cambio, è atteso un comunicato da parte dello staff di Jannik Sinner nelle prossime ore.