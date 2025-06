Sinner e Medvedev si sono allenati insieme, sul Campo Centrale di Wimbledon indossando un microfono che ha registrato quello che si sono detti. "È fantastico avere l'onore di giocare questi 45 minuti sul Campo Centrale e condividere il campo con Daniil, che l'anno scorso mi ha battuto proprio qui", ha detto Jannik. Medvedev ha ribattuto scherzosamente: "Il tetto è chiuso anche questa volta". Sinner ha poi continuato: "Sono migliorato molto sull'erba. La prima volta qui non avevo ben capito come avrei dovuto giocare. Quando sei giovane ogni anno è importante e quest'anno mi sento molto più fiducioso, sto andando nella giusta direzione". Ha poi riflettuto su quanto accaduto nella finale dei Roland Garros: "È stata una dura sconfitta per me, sono stati giorni difficili. Ho imparato che è un grande onore essere parte di questi match e le persone ricordano i nomi delle persone che hanno vinto e che hanno perso, ma ricordano anche il match e farne parte è pazzesco. Negli ultimi anni sono migliorato sulla terra e vediamo cosa posso fare qui sull'erba".