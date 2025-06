Badio saluta Sinner: "Grazie per le sfide insieme"

Ulises Badio, ormai ex fisioterapista di Jannik Sinner che ha annunciato la separazione alla vigilia di Wimbledon, saluta il n. 1 al mondo con un post su Instagram: "Grazie per il tempo e le sfide che abbiamo condiviso. Ciao Jannik"

"Grazie per il tempo e le sfide che abbiamo condiviso, ciao Jannik". Ulises Badio si congeda così dopo la separazione con Jannik Sinner, arrivata alla vigilia di Wimbledon. L'azzurro ha scelto di allontanare dal team sia il fisioterapista argentino che il preparatore atletico Marco Panichi, entrambi entrati nello staff di Sinner a settembre 2024. Badio ha scelto di salutare Sinner con un post su Instagram, lì dove negli ultimi mesi ha raccontanto la sua esperienza al fianco del n. 1 al mondo. Il fisioterapista era presente ad Halle. Poi, dopo il torneo in Germania chiuso con il ko al 2° turno contro Bublik, la scelta di separarsi con Badio e Panichi. "Credo ci siano solo dei momenti in cui si debba fare qualcosa di diverso" ha spiegato Sinner durante il media day di Wimbledon.