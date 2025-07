Bronzetti: "Ho pensato di smettere di giocare"

La 26enne di Rimini ha raccontato di aver vissuto un periodo difficile: "C'erano dei momenti in cui ho pensato di smettere - ha ammesso dopo la vittoria all'esordio a Wimbledon -. Non mi divertivo più e avevo perso la felicità. Spero questo sia un punto di ripartenza". Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Una bella vittoria per cominciare al meglio il percorso a Wimbledon. Lucia Bronzetti ha superato brillantemente in due set la svizzera Teichmann, ma nella conferenza stampa post-partita ha raccontato di aver vissuto momenti difficili nelle scorse settimane: " Vengo da un periodo molto difficile , dove ho sofferto tanto sia dentro che fuori dal campo - ha spiegato -. C'erano dei momenti in cui ho pensato di smettere di giocare . Un po' di pressioni che mi sono messa da sola si sono poi riflesse nel gioco, non mi divertivo più . Ero completamente bloccata. Avevo perso la felicità nel giocare, nel fare questo sport che è la mia passione oltre che il mio lavoro. Mi era già successo a Miami, poi a Roma l'apice. E dopo è andata sempre peggio. fino agli ultimi tornei. Prima di Wimbledon ho fatto una settimana di fila fatta nel modo corretto e ho ritrovato un po' di serenità. Oggi in campo si è visto. Ancora non mi sento al 100%, ma penso sia un punto di ripartenza".

"È difficile esprimere le proprie debolezze"

"Uno cerca sempre di farsi vedere forte - ha aggiunto -, è difficile esprimere le proprie debolezze perché fuori ci sono gli avversari. Io sono fortunata perché ho una famiglia che mi sta molto vicino e non mi mette pressioni, che vuole solo la mia felicità, e il mio team mi sta aiutando tanto. Chi non è dell'ambiente fa fatica a immaginare queste cose, ma in realtà sono molto comuni tra tanti giocatori. Poi ognuno ha un carattere diverso e reagisce diversamente. Non sono questi i problemi, però entrare in campo e fare una figuraccia come ho fatto nelle ultime partite è una cosa che mi pesa tanto. I commenti cerco di non leggerli, ma anche in quel caso è una cosa che sotto sotto ti fa soffrire". Bronzetti ha poi commentato l'incontro a Sky: "Questo torneo ho cominciato tardi a guardarlo, i primi anni preferivo giocarlo che vederlo in tv il tennis. Poi ho capito quanto fosse utile vedere cosa facevano le grandi campionesse, Serena Williams è quella che ho guardato di più. Una delle mie idole. Questa partita mi ha dato fiducia e proverò a dare il massimo anche nella prossima".