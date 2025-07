Cocciaretto, che vittoria! Pegula battuta in 2 set

Incredibile vittoria di Elisabetta Cocciaretto che batte la n. 3 al mondo Jessica Pegula in due set e accede al secondo turno. Per la marchigiana è la prima vittoria in carriera con una top 5. Più tardi in campo Lucia Bronzetti contro l'elvetica Teichmann. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio

LIVE: SINNER-NARDI - MUSETTI-BASILASHVILI - RISULTATI - PROGRAMMA