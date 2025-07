Zverev eliminato: passa Rinderknech. Out Bublik

Ancora una sorpresa a Wimbledon: dopo l'interruzione di ieri, il n. 3 al mondo Zverev perde in cinque set contro Rinderknech. Avanza Fritz, fuori a sorpresa anche Bublik contro Munar. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio

Un'altra eliminazione inaspettata nel primo turno di Wimbledon. Sascha Zverev perde in cinque set (7-6, 6-7, 6-3, 6-7, 6-4) contro il francese Rinderknech e saluta subito il torneo. Dopo l'interruzione di ieri (a causa del coprifuoco) con la situazione di un set a testa, la ripresa ha visto oggi decisamente più in forma il 29enne transalpino che è riuscito a prendere il largo e portare a casa il terzo parziale con una serie di smorzate che hanno messo in difficoltà il tedesco. Un po' del suo il n. 3 al mondo ce l'ha messo, con qualche doppio fallo sbagliato di troppo. Errori palesati anche in avvio di quarto set, con due palle break evitate al primo game, poi tutto è proseguito in equilibrio fino al tie-break, dove un dritto a rete di Rinderknech sul 5-3 ha clamorosamente rimescolato le carte e permesso a Zverev di pareggiare il conto dei set. La svolta al quinto si è concretizzata al terzo gioco: il tedesco neutralizza tre palle-break consecutive, alla quarta sbaglia sul rovescio ed è fatale . Rinderknech non sbaglia più ed elimina uno dei candidati alla vittoria finale, collocato nella parte di tabellone di Alcaraz. L'ostacolo nel prossimo turno sarà il cileno Garin.

Fuori Bublik, Munar vince 5 set

A sorpresa, è fuori al primo turno anche Alexander Bublik. Il campione di Halle, testa di serie numero 28 a Wimbledon, ha perso contro Jaume Munar in 5 set: 6-4, 3-6, 4-6, 7-6, 6-2 i parziali in favore dello spagnolo che conquista la quarta vittoria in carriera a Wimbledon. Al secondo turno, Munar affronterà Fabian Marozsan. Vittoria in rimonta, invece, per Taylor Fritz. Lo statunitense ha sconfitto con il punteggio di 6-7, 6-7, 6-4, 7-6, 6-4 Giovanni Mpetshi Perricard, al termine del match che era stato sospeso nella serata di lunedì per via del coprifuoco sul punteggio di 6-7, 6-7 Perricard, 6-4, 7-6 Fritz (che aveva vinto il quarto set recuperando da uno svantaggio di 5-1 nel tiebreak).