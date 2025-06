Wimbledon, si parte: oggi 7 italiani in campo

Si alza il sipario sulla 138esima edizione di Wimbledon, in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio. Si parte con sette italiani oggi in campo: attesa soprattutto per Fognini-Alcaraz, Berrettini-Majchrzak e Paolini-Sevastova. Impegnati anche Darderi, Bellucci, Zeppieri e Arnaldi

Il giorno atteso è arrivato: inizia ufficialmente la 18esima edizione del torneo di Wimbledon, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio. Una prima giornata all'All England Club che vedrà in campo sette italiani. Sul Centrale aprirà il programma il campione uscente, Carlos Alcaraz, opposto a Fabio Fognini, all'ultima presenza in carriera a Wimbledon. Ritorno in campo per la prima volta da Roma, invece, per Matteo Berrettini che affronterà il polacco Majchrzak. Sarà anche il giorno del debutto di Jasmine Paolini: finalista un anno fa ai Championships, la toscana sfiderà la lettone Sevastova. Il primo italiano a scendere in campo, però, sarà Mattia Bellucci che alle 12 italiane affronterà la wild card britannica Crawford. In programma anche Darderi-Safiullin, Arnaldi-Van de Zandschulp e Zeppieri-Mochizuki. Tra i big, esordio per Sascha Zverev (contro il francese Rinderknech), Taylor Fritz (contro Mpetshi Perricard) e la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka (contro la qualificata canadese Branstine.