Sinner-Vukic LIVE giovedì su Sky Sport

Dopo la vittoria nel derby contro Luca Nardi in tre set (6-3, 6-4, 6-0), Jannik Sinner si prepara ad affrontare al secondo turno di Wimbledon l'australiano Aleksandar Vukic. Il numero 93 del ranking Atp è reduce dalla vittoria al primo turno contro il cinese Tseng in 4 set (6-3, 6-4, 4-6, 7-6) Il match, in programma giovedì 3 luglio con orario da definire, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.