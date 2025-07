Sinner: "Sono a buon punto, ma posso migliorare"

Soddisfatto, ma consapevole di poter migliorare ancora. Il bilancio parziale è positivo per Jannik Sinner dopo la netta vittoria in tre set sull'australiano Vukic. La prima partita quest'anno del n. 1 al mondo sul Centrale di Wimbledon, un posto "sempre speciale". "Sono davvero soddisfatto della mia prestazione odierna - ha spiegato Sinner - Giocare contro Vukic non è facile perché serve bene, quindi ho cercato di rispondere al meglio. Ho fatto un po' fatica a chiudere, ma ogni partita è difficile e quindi sono contento: giocare sul Centrale è sempre speciale". L'attenzione è sempre massima per Sinner, soprattutto in un torneo che finora ha riservato tante sorprese. Attenzione che servirà sabato, quando di fronte ci sarà lo spagnolo Martinez: "In questo torneo ci sono state tante sorprese, quindi bisogna rimanere concentrati e cercare di alzare il livello: mi sembra di essere a buon punto, ma penso di poter migliorare ancora un paio di cose. Non vedo l'ora di giocare questo terzo turno".

