Cocciaretto al 3° turno, Bronzetti ko con Andreeva

Cocciaretto vince in due set contro la statunitense Volynets (6-0, 6-4) e si qualifica per il terzo turno di Wimbledon, dove affronterà una tra Jacquemot e Bencic. La marchigiana resta l'unica azzurra in corsa dopo l'eliminazione di Bronzetti, ko 6-1, 7-6 contro Andreeva.

Elisabetta Cocciaretto non si ferma più e conquista anche il passaggio al 3° turno di Wimbledon, battendo Volynets (n. 98 del ranking) 6-0, 6-4 in un'ora e 11 minuti. La tennista marchigiana si prende fin dai primi colpi il comando del set e dà il via all'incontro chiudendo subito il break. Un atteggiamento mentale e fisico a cui la statunitense non riesce a porre rimedio, costretta sulla retrovie a farsi beffare dalle risposte sicure di Cocciaretto che arriva a chiudere il parziale con un netto 6-0 . Decisamente diverso è, invece, l'approccio nel secondo set: il nastro aiuta Volynets a ottenere la prima palla break, l'incrocio largo di Cocciaretto vale un parziale vantaggio per l'americana, ma l'azzurra effettua subito il contro-break con risposte aggressive che lasciano l'avversaria a 0 sul turno di servizio. La situazione resta in equilibrio fino al 9° game , col punteggio di 4-4 e Volynets al servizio: la risposta di Cocciaretto sui piedi dell'avversaria le permette di mettere la freccia definitivamente e andarsi a prendere il set e la qualificazione col 6-4. Al prossimo turno una tra Jacquemot e Bencic.

Bronzetti eliminata: passa Andreeva

Esce dal torneo, invece, Lucia Bronzetti che deve arrendersi in due set (6-1, 7-6) davanti alla n. 7 del mondo, Mirra Andreeva. Inizio tutto in salita per Bronzetti nel primo set, con le risposte di Andreeva che la mettono in continua difficoltà e deve subito cedere il break. In battuta la russa, invece, non lascia scampo con un 88% di vincenti sulla prima di servizio. Un disequilibrio che l'azzurra accusa, finendo per concedere un altro break su un doppio fallo che costa il 6-1 finale per la classe 2007. La reazione della riminese arriva nel secondo parziale, quando riesce a gestire molto meglio lo scambio con Andreeva: a metà del set si prende il break sui troppi gratuiti dell'avversaria ed è brava a neutralizzare la palla dell'immediato controbreak. Bronzetti può andare a chiudere sul servizio il set, ma incassa il recupero della russa che annulla lo svantaggio e riesce, nel game successivo, a neutralizzare anche due set-point per l'azzurra. Si va così al tie-break dove la n. 7 al mondo chiude la partita e attende nel terzo turno Baptiste che ha eliminato Mboko.