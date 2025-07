Cobolli regola Pinnington Jones: è al 3° turno

Il ricco giovedì italiano di Wimbledon inizia molto bene. Flavio Cobolli avanza al terzo turno eliminando il padrone di casa Pinnington Jones. L'azzurro parte forte ed è poi bravo a contenere il ritorno dell'inglese. Atteso ora il completamento del match sospeso ieri tra Darderi e Fery. Nel tardo pomeriggio, oltre a Sinner, in campo anche Sonego contro Basilashvili. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio

Flavio Cobolli è al terzo turno di Wimbledon. Il tennista romano migliora il suo record all'All England Club: lo scorso anno si era fermato alla seconda partita. Eliminato uno dei padroni di casa, Jack Pinnington Jones, col punteggio di 6-1, 7-6, 6-2. Ottimo inizio dell'azzurro, che chiude 6-1 il set iniziale. Il numero 281 del mondo però si scrolla di dosso un po' di tensione e nel secondo parziale dà battaglia: il solo primo game su servizio di Cobolli dura 10 minuti, poco meno della metà del primo set (22 minuti). L'azzurro comunque non si lascia impressionare e ottiene un nuovo break, andando a servire per il set sul 5-4. Qui perde il servizio per la prima volta nel match e viene trascinato al tie-break, andando subito sotto 3-0. Reagisce col servizio e approfittando di un doppio fallo dell'avversario, ma è costretto comunque ad annullare un set point sul 6-5. Ci riesce con la sua battuta ed è poi freddo nel chiudere 8-6. L'inerzia positiva viene sfruttata da Cobolli per breakkare Pinnington Jones in apertura di terzo set. Di fatto il match si chiude qui, perchè l'italiano toglie la battuta a zero all'avversario anche nel settimo gioco e festeggia con un rovescio fuori misura dell'inglese. Al prossimo turno aspetta il vincente tra l'americano Giron e il ceco Mensik.