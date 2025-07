Sinner: "Settimana ottima, ma bisogna spingere"

Sinner soddisfatto dopo la prima settimana di Wimbledon: "Non poteva andare meglio. Ora dobbiamo continuare così e spingere ancora. Ogni volta che entri nella seconda settimana di uno Slam è un'occasione speciale". Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio SINNER-MARTINEZ, GLI HIGHLIGHTS

Ottavi a Wimbledon con soli 17 game persi in tre match, tutti vinti giocando meno di due ore a partita. Jannik Sinner non poteva sperare in una prima settimana migliore ai Championships, conclusa con la vittoria in tre set sullo spagnolo Pedro Martinez. "Ogni volta che entri nella seconda settimana di uno Slam è un'occasione molto speciale - ha ammesso Sinner - Ancora più speciale qui a Wimbledon. Cerchiamo di continuare così, di spingere ancora. La prima settimana non poteva andare meglio. Vediamo cosa ci aspetta".

"Massimo rispetto per Martinez" Nell'analisi del match, Sinner ha speso parole d'elogio per Pedro Martinez che ha giocato con un problema alla spalla destra: "Ovviamente sono molto felice del risultato, ma abbiamo visto tutti che Pedro aveva problemi alla spalla. Non riusciva a servire bene. Soprattutto su questa superficie, quando non servi bene, non è facile giocare. Massimo rispetto per lui per essere rimasto in campo a competere. Non è stato facile per lui. Dal mio lato ho cercato di rimanere solido da fondo campo. Abbiamo avuto alcuni scambi davvero belli". Leggi anche Il tabellone di Sinner a Wimbledon