Sinner e altri tre azzurri: il programma di sabato

Super sabato all'All England Club con quattro italiani in campo. Alle 12 aprono Cobolli e Cocciaretto, poi alle 14.30 tocca a Sinner sul Centrale con Martinez. In campo anche Lorenzo Sonego contro l'americano Nakashima. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

C'è un super sabato alle porte a Wimbledon, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio. Sono quattro gli italiani oggi impegnati all'All England Club: l'attesa è soprattutto per Jannik Sinner che alle 14.30 aprirà il programma sul Centrale contro lo spagnolo Pedro Martinez. Il n. 1 al mondo insegue gli ottavi ai Championships per il quarto anno consecutivo. Prima di Sinner, scenderanno in campo alle 12 Flavio Cobolli ed Elisabetta Cocciaretto. Il romano affronterà per la prima volta nel circuito maggiore il ceco Jakub Mensik, n. 17 della classifica mondiale. La marchigiana, invece, sfiderà l'ex n. 4 al mondo Belinda Bencic. In campo attorno all'ora di pranzo anche Lorenzo Sonego che incontra Brandon Nakashima, già battuto in questa stagione sul cemento di Hong Kong.