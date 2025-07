Uno spettatore speciale per Lorenzo Sonego nel match vinto contro Nakashima, che gli ha permesso di accedere agli ottavi di Wimbledon. Tra il pubblico del match c'era anche il suo amico Sinner: "Durante la partita ho visto Jannik in terrazza che seguiva la mia partita. Mi ha caricato tanto", ha dichiarato l'azzurro in conferenza stampa

