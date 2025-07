Fritz ai quarti: sfiderà Khachanov

L'americano è ai quarti a seguito del ritiro per un problema alla coscia destra del suo avversario Thompson sul punteggio di 6-1, 3-0. Fritz affronterà il russo Khachanov che ha eliminato in tre set (6-4, 6-2, 6-3) Kamil Majchrzak. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio

