In campo hanno regalato colpi e magie per una sfida finita negli annali di Wimbledon. Fabio Fognini e Carlos Alcaraz sono stati protagonisti di una sfida meravigliosa nella prima settimana dello Slam inglese, vinta al quinto set dallo spagnolo che poi ha riservato un lungo applauso, insieme a tutto il pubblico del Centrale, al 38enne sanremese. E quel match si era concluso con la richiesta dell'azzurro a Carlitos: "Devi darmi la maglia per Federico". Promessa mantenuta dal detentore del titolo a Wimbledon che ha consegnato a Fognini una maglia autografata da regalare al figlio, come testimoniato da una delle stories pubblicate dal tennista italiano sul proprio account Instagram.