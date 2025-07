Anisimova in finale: fuori la n. 1 Sabalenka

Prima finale Slam per Amanda Anisimova: la statunitense ha eliminato la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 in 2 ore e 38 minuti. Adesso in campo Bencic-Swiatek, in diretta esclusiva su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

È Amanda Anisimova la prima finalista del torneo femminile di Wimbledon . La tennista statunitense ha raggiunto la prima finale Slam in carriera grazie alla vittoria sulla n. 1 al mondo, Aryna Sabalenka , con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 in 2 ore e 38 minuti. La vittoria più importante in carriera per Anisimova, brava a contenere la potenza della bielorussa e imporre per lunghi tratti il proprio gioco. Una partita punto a punto, con un finale ricco di emozioni. Prima Anisimova non ha sfruttato un match point al servizio e ha perso la battuta; poi Sabalenka si è ritrovata sotto 0-40 nel decimo game e ha ceduto al quarto match point. Per la n. 1 al mondo si conferma il tabù Wimbledon, alla terza sconfitta in semifinale ai Championships dopo il 2021 e il 2023.

Anisimova: "Essere in finale è indescrivibile"

"Se mi avessero detto che sarei stata in finale a Wimbledon non ci avrei creduto - ha ammesso Anisimova, diventata la più giovane americana in finale a Wimbledon da Serena Williams - Così tante persone sognano di competere su questo campo incredibile. Essere in finale è indescrivibile. Aryna è un'avversaria davvero tosta, motivo di ispirazione per me e tante altre giocatrici. Riuscire a spuntarla ed essere in finale a Wimbledon è qualcosa di incredibilmente speciale. L'atmosfera era incredibile: lei è la numero 1, ma tante persone facevano il tifo per me".