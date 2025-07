Anisimova-Swiatek, la finale LIVE alle 17 su Sky

A Wimbledon è il giorno della finale femminile che incoronerà una regina inedita: da una parte Amanda Anisimova, dall'altra Iga Swiatek. Appuntamento alle 17 sul Centre Court, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Wimbledon si prepara a incoronare la sua nuova regina. È il giorno della finale femminile che vedrà opposte l'americana Amanda Anisimova , n. 12 al mondo, e la polacca Iga Swiatek , n. 4 del ranking Wta. Il match sarà in diretta alle 17 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW .

Una campionessa inedita a Wimbledon

A prescindere dal risultato di oggi, ci sarà una campionessa inedita ai Championships. Né Anisimova né Swiatek avevano mai raggiunto la finale sull'erba londinese, ma alle spalle hanno un bagaglio di esperienze e percorsi diversi. Per Anisimova sarà la prima finale Slam in careriera, il segno della rinascita di una giocatrice dal talento cristallino che ha attraversato momenti difficili, come la morte del padre/allenatore nel 2019 e lo stop per sei mesi nel 2023 per affrontare i problemi di salute mentale. Swiatek, invece, andrà a caccia del sesto Slam in carriera: la polacca è imbattuta nelle finali major e vuole spezzare il tabù dell'erba, superficie su cui non ha mai vinto un titolo.