Sinner salta Toronto. Out anche Djokovic e Draper

Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: il n. 1 al mondo si è cancellato dal torneo canadese, così come Novak Djokovic, per "recuperare dopo Wimbledon". Assente anche Draper, fermato da un infortunio al braccio sinistro. Jannik tornerà in campo a Cincinnati, poi gli US Open

Niente Masters 1000 di Toronto per Jannik Sinner. Il n. 1 al mondo si è cancellato dal torneo canadese, così come Novak Djokovic e Jack Draper. Una scelta per "recuperare dopo Wimbledon" si legge nel tweet pubblicato dagli organizzatori, in merito alla scelta di Sinner e Djokovic. Draper, invece, è alle prese con un infortunio al braccio sinistro, che lo costringerà a saltare anche il torneo di Cincinnati. Sinner, che nel 2023 trionfò sul cemento canadese, lo scorso anno si fermò ai quarti di finale, battuto da Andrey Rublev. Per questo perderà 200 punti nel ranking Atp. La nuova data per il rientro in campo di Sinner è, adesso, il 7 agosto, giorno in cui inizierà il Masters 1000 di Cincinnati. L'unico torneo che il n. 1 al mondo giocherà prima degli US Open, che scatteranno a Flushing Meadows il 25 agosto.