Lo spagnolo ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' della sua rivalità con Sinner: "Le nostre sfide sono sempre le più attese, ogni volta che ci affrontiamo ci spingiamo oltre i nostri limiti. Ora sono pronto a riprendermi il primo posto del ranking". Sulle ultime due finali tra i due, Roland Garros e Wimbledon, ha dichiarato: "Spesso ci penso e ancora non so come sia riuscito a ribaltare quella partita a Parigi. A Wimbledon, però, Jannik è stato straordinario. Ho fatto quello che potevo" IL RANKING ATP

Carlos Alcaraz lancia la sfida a Jannik Sinner. Lo spagnolo, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato di sentirsi pronto a riprendersi il primo posto del ranking Atp. "L’anno scorso, dopo le Olimpiadi, ho fatto fatica a esprimermi e non ho realizzato grandi risultati. Quindi, d’ora in poi non avrò tanti punti da difendere fino alla fine della stagione - ha spiegato Alcaraz -. So che a Sinner non importa se avrà tanti punti da difendere, lui è un gran lottatore che gioca sempre per vincere e non si fa condizionare da questo. Sono pronto per la sfida, in questo momento il mio primo obiettivo è riprendermi la prima posizione del ranking. Ora mi sto preparando per i tornei americani, in modo da arrivare al massimo della forma per gli Us Open". Leggi anche Anche Alcaraz salta il Masters 1000 di Toronto

La rivalità e l'amicizia con Sinner Carlos Alcaraz ha poi parlato anche della rivalità con Jannik Sinner: "È una grande cosa per il nostro sport, perché invoglia le persone a guardare il tennis e a praticarlo. Le nostre sfide, come le ultime al Roland Garros e a Wimbledon, sono sempre molto attese. Più partite giocheremo contro e più persone coinvolgeremo in questo sport. Anche perché ogni volta che ci affrontiamo ci spingiamo entrambi oltre i nostri limiti". Un continuo confronto che non va però a intaccare la loro amicizia. "Il tennis è uno sport particolare che permette di essere grandi rivali in campo e, allo stesso tempo, di rispettarsi. Io e Sinner siamo buoni amici, possiamo parlare di tante cose fuori dal campo. Io ho grande rispetto per lui, è una bella persona, sono sicuro che riusciremo sempre a mantenere questo rapporto".