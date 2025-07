Darderi in finale a Umago: battuto Ugo Carabelli

Luciano Darderi non si ferma più . Dopo il titolo vinto a Bastad domenica 20 luglio, bissa subito la finale a Umago, sempre sulla terra rossa. Sconfitto l'argentino Camilo Ugo Carabelli 7-6 (6), 6-3. Match solido e con appena due palle break concesse, entrambe annullate. Si tratta della terza finale nell'anno solare dopo quella in Svezia della scorsa settimana e a Marrakech ad aprile. Finora le ha vinte tutte , la prossima sarà o contro lo spagnolo Taberner o con il bosniaco Dzumhur, in campo stasera. Darderi sale al momento al 36° posto del ranking ATP .

La cronaca della partita

Primo set molto equilibrato. Darderi concede poco o nulla col servizio, ma anche Ugo Carabelli non offre palle break nonostante i suoi turni in battuta siano più combattuti. Al tie-break la tensione si fa sentire e Darderi è in grado di maneggiarla meglio: annulla un set point in risposta e poi col servizio chiude 8-6. L'azzurro paga la sua costanza, appena sei errori non forzati contro i 18 di Ugo Carabelli, una differenza che annulla la distanza sui vincenti (13-9 per l'argentino). L'inerzia della partita si sposta così dalla parte dell'italiano: nel secondo set Darderi continua a essere efficace in battuta e più aggressivo in risposta. Strappa il servizio nel quarto game ed è bravo a resistere nel settimo, quando annulla le due uniche palle break concesse. L'ultimo game è un sunto della sua partita: servizio efficiente, varietà di colpi e vittoria.