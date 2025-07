Darderi-Taberner, la finale LIVE alle 20 su Sky

Luciano Darderi a caccia del back-to-back: l'italoargentino sfida lo spagnolo Carlos Taberner, n. 111 al mondo, per il titolo a Umago. La finale è in programma alle 20, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

È il giorno della finale all'Atp 250 di Umago . Protagonista è Luciano Darderi che sfiderà per il titolo lo spagnolo Carlos Taberner , n. 111 della classifica mondiale. L'appuntamento è per le ore 20 sul Goran Ivanisevic Stadium, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Darderi a caccia del back-to-back

È un momento magico per Darderi che cerca il secondo titolo consecutivo dopo Bastad. Serie aperta post Wimbledon di otto vittorie consecutive per l'italoargentino che si è già assicurato il ritorno in top 40, sempre più vicino al suo best ranking. Darderi andrà a caccia del terzo titolo dell'anno mentre per Taberner sarà la prima finale in carriera nel circuito maggiore. Il valenciano, classe 1997, è la rivelazione della settimana, impreziosita dalla vittoria al 2° turno con il n. 1 del seeding Francisco Cerundolo. Tra Darderi e Taberner non ci sono precedenti: sarà un confronto inedito.