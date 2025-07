Musetti inizia bene: Duckworth battuto in 2 set

Musetti parte bene al Masters 1000 di Toronto, battendo l'australiano Duckworth, n. 106 al mondo, in due set. Per il carrarino, che al 3° turno sfiderà Michelsen, è il primo successo dai quarti di finale del Roland Garros. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Buona la prima al Masters 1000 di Toronto per Lorenzo Musetti. Il carrarino è al terzo turno del torneo canadese grazie alla vittoria in due set sull'australiano James Duckworth, n. 106 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-1 in un'ora e 22 minuti. Una partita solida per Musetti, bravo soprattutto a mantenere grande lucidità nel primo parziale, giocato molto bene da Duckworth. La svolta del match è tra l'undicesimo e il dodicesimo game del primo set: prima Lorenzo salva due palle break da 15-40, poi nel gioco successivo strappa il servizio all'australiano. Da quel momento la partita si è messa in discesa per Musetti che ritrova così una vittoria dal 3 giugno, giorno del quarto di finale del Roland Garros vinto con Frances Tiafoe.