Annunciate le coppie iscritte al torneo di doppio misto degli US Open 2025: al via tutti i big, tra cui Jannik Sinner (in coppia con Emma Navarro), Carlos Alcaraz (in tabellone con Emma Navarro) e Novak Djokovic (con la connazionale Danilovic). Ci sono anche due coppie tutte azzurre: Paolini/Musetti ed Errani/Vavassori. Di seguito le coppie attualmente iscritte e il regolamento del torneo che si disputerà il 19 e 20 agosto