Zverev, Rune e Ruud al 3° turno: i risultati

Zverev batte al debutto l'australiano Adam Walton e centra la vittoria n. 275 nel circuito maggiore dall'inizio del 2020. Avanzano al terzo turno anche Ruud e Rune, non sbaglia il campione in carica Popyrin. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Esordio vincente - pur con qualche difficoltà - per Alexander Zverev al Masters 1000 di Toronto, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il tedesco, testa di serie n. 1 in Canada, ha battuto l'australiano Adam Walton con il punteggio di 7-6, 6-4 in un'ora e 44 minuti. Un match insidioso per Zverev, supportato da un ottimo servizio (93% di punti con la prima e 7 ace), ma anche tanto falloso negli scambi (32 errori non forzati). Dopo il primo set risolto al tiebreak in un'ora di gioco (impreziosito da uno spettacolare scambio da 52 colpi sul 5-5), Zverev sembrava in controllo nel secondo parziale, avanti di un break. Poi, però, il servizio perso nel nono gioco, ma l'immediata chiusura nel game successivo, in risposta. Sascha centra così la vittoria n. 275 nel circuito maggiore dall'inizio del 2020. Staccano il pass per il terzo turno anche Casper Ruud e Holger Rune, che superano rispettivamente il russo Safiullin e il francese Mpetshi Perricard. Parte bene, infine, il torneo del campione in carica Alexei Popyrin che ha sconfitto la wild card canadese Arseneault.