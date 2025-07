Sinner e Berrettini, allenamento a Monte-Carlo

Matteo Berrettini e Jannik Sinner di nuovo in campo insieme. Stavolta per un allenamento sul cemento del Monte-Carlo Country Club per preparare al meglio i tornei sul cemento americano. È bastato un selfie per accendere i tifosi, quello postato da Matteo sul proprio profilo Instagram. Entrambi sorridenti e in tenuta d'allenamento. "Step by step with the best" la frase scelta da Berrettini per accompagnare la foto. Tradotto: "Passo dopo passo con il migliore". Importante ritrovare sensazioni positive per il tennista romano, reduce da quattro forfait consecutivi (Bastad, Kitzbuhel, Toronto e Cincinnati) e con un solo match giocato dal post Roma, quando ha accusato un nuovo problema agli addominali. Matteo è ancora iscritto agli US Open, il prossimo grande obiettivo di Jannik Sinner, tornato ad allenarsi da una settimana a Monte-Carlo dopo lo storico trionfo a Wimbledon. Jannik partirà tra qualche giorno per gli Stati Uniti. Prima Cincinnati e poi New York, due titoli (e 3.000 punti) da difendere in meno di un mese.