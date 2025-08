Mondiali LIVE: Ceccon in finale nei 100 farfalla

Il nuotatore azzurro a Sky dopo la finale centrata nei 100 farfalla:"Sono in forma, ma non mi aspettavo di fare questo tempo in una gara in cui non avrei dovuto partecipare. Al primo passaggio non credo di poter migliorare, anche la seconda vasca è stata molto buona. Forse il fatto di essere stato eliminato nei 200 dorso mi ha dato qualcosa in più, è uno di quei tempi che capitano ogni tanto. Purtroppo credo che i primi tre siano scritti, hanno un ritorno migliore del mio. La gara mi sembra chiusa, ma già va bene essere entrato in finale col record italiano. Ero molto libero mentalmente, senza la pressione di dover vincere"