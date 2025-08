Sorteggiato il tabellone del Masters di Cincinnati, settimo 1000 della stagione in programma dal 7 al 18 agosto in Ohio (live su Sky Sport e in streaming su NOW). La prima testa di serie del seeding e campione in carica, Jannik Sinner, debutterà direttamente al 2° turno contro uno tra Vit Kopriva o un qualificato. Altri sei azzurri in tabellone, di cui quattro teste di serie e dunque fruitori di un bye al 1° turno: Musetti (possibile rivale di Sinner nei quarti), Cobolli, Darderi e Sonego. Per Arnaldi debutto contro il francese Benjamin Bonzi (chi passa gioca contro Musetti), per Bellucci sfida al bosniaco Dzumhur con vista su un 2° turno da sogno contro Alcaraz, che guida la parte bassa del tabellone essendo la seconda testa di serie del seeding.