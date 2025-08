Zverev non sbaglia: è in semifinale con Khachanov

Sarà Zverev-Khachanov la prima semifinale del Masters di Toronto. Nel primo quarto di finale, il tedesco rimonta ed elimina il campione in carica Alexey Popyrin. A seguire il russo supera in due set lo statunitense Michelsen. Oggi si completa il quadro, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sascha Zverev torna in semifinale in Canada dopo otto anni. Il tedesco, numero 1 del seeding, batte in rimonta il campione in carica Alexey Popyrin con i parziali di 6-7, 6-4 6-3 e rientra tra i migliori quattro del Masters di Toronto dal 2017, anno in cui si impose. Quarta vittoria di fila per Sascha nei confronti dell'australiano, che ha ceduto alla distanza dopo essersi imposto in un primo set estremamente combattuto ed equilibrato, chiuso dopo ben 71'. Zverev si giocherà un posto in finale con Karen Khachanov: il russo ha battuto in due set lo statunitense Alex Michelsen con il punteggio di 6-4, 7-6. Stanotte gli ultimi due quarti di finale De Minaur-Shelton e Fritz-Rublev, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.