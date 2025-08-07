Arnaldi subito eliminato: vince Bonzi in tre set

Esplora tutte le offerte Sky
Arnaldi eliminato al 1° turno del Cincinnati Open: Bonzi vince 6-7, 6-3, 6-4

cincinnati open

Matteo Arnaldi saluta ancora una volta il Masters di Cincinnati all'esordio: il sanremese è stato rimontato dal francese Benjamin Bonzi (66 del mondo), che si è imposto 6-7, 6-3, 6-4 dopo quasi tre ore di partita. Sarà il transalpino il prossimo avversario di Lorenzo Musetti. Il torneo dal 7 al 18 agosto live su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Maledetta Cincinnati. Dopo l'eliminazione dello scorso anno al debutto contro l'argentino Etcheverry, Matteo Arnaldi saluta ancora una volta il Masters 1000 in Ohio al primo turno. Questa volta il sanremese ha ceduto al francese Benjamin Bonzi (n.66 ATP) con i parziali di 6-7, 6-3, 6-4 in poco meno di tre ore di lotta. Fatale per Matteo la resa al servizio (6 doppi falli e il 51% di prime in campo) e soprattutto il pessimo 0/10 nelle palle break. Per lui ora testa agli Us Open dal 24 agosto, mentre Bonzi sarà il prossimo rivale di Lorenzo Musetti.  

La cronaca del match

Primo set in cui dominano i servizi. Si va ai vantaggi solamente una volta, nel quinto game, quando si giocano ben 14 punti, con Arnaldi che salva una pericolosa palla break. La naturale conclusione è dunque il tie-break, dove il sanremese sale clamorosamente di livello e domina 7-1, chiudendo la pratica in poco meno di un'ora. Il primo break arriva nel quarto game del secondo set, quando Matteo ha un passaggio a vuoto e perde il servizio a zero. Bonzi non concretizza tre set point in risposta, salva una palla del controbreak e chiude 6-3. Nel terzo parziale il francese resiste a un secondo game folle, con 26 punti e cinque palle break annullate e nel gioco successivo piazza il break. Arnaldi fallisce altre quattro opportunità per rimettersi in carreggiata e deve arrendersi dopo quasi tre ore di lotta

