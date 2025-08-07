Arnaldi subito eliminato: vince Bonzi in tre set

Matteo Arnaldi saluta ancora una volta il Masters di Cincinnati all'esordio: il sanremese è stato rimontato dal francese Benjamin Bonzi (66 del mondo), che si è imposto 6-7, 6-3, 6-4 dopo quasi tre ore di partita. Sarà il transalpino il prossimo avversario di Lorenzo Musetti. Il torneo dal 7 al 18 agosto live su Sky Sport e in streaming su NOW

Maledetta Cincinnati . Dopo l'eliminazione dello scorso anno al debutto contro l'argentino Etcheverry, Matteo Arnaldi saluta ancora una volta il Masters 1000 in Ohio al primo turno . Questa volta il sanremese ha ceduto al francese Benjamin Bonzi (n.66 ATP) con i parziali di 6-7, 6-3, 6-4 in poco meno di tre ore di lotta. Fatale per Matteo la resa al servizio (6 doppi falli e il 51% di prime in campo) e soprattutto il pessimo 0/10 nelle palle break . Per lui ora testa agli Us Open dal 24 agosto, mentre Bonzi sarà il prossimo rivale di Lorenzo Musetti.

La cronaca del match

Primo set in cui dominano i servizi. Si va ai vantaggi solamente una volta, nel quinto game, quando si giocano ben 14 punti, con Arnaldi che salva una pericolosa palla break. La naturale conclusione è dunque il tie-break, dove il sanremese sale clamorosamente di livello e domina 7-1, chiudendo la pratica in poco meno di un'ora. Il primo break arriva nel quarto game del secondo set, quando Matteo ha un passaggio a vuoto e perde il servizio a zero. Bonzi non concretizza tre set point in risposta, salva una palla del controbreak e chiude 6-3. Nel terzo parziale il francese resiste a un secondo game folle, con 26 punti e cinque palle break annullate e nel gioco successivo piazza il break. Arnaldi fallisce altre quattro opportunità per rimettersi in carreggiata e deve arrendersi dopo quasi tre ore di lotta.