Khachanov elimina Zverev: in finale con Shelton

Finale inedita al Masters di Toronto, sesto 1000 della stagione. Karen Khachanov batte la prima testa di serie del seeding Sascha Zverev e se la vedrà contro Ben Shelton, che ha superato nel derby statunitense Taylor Fritz. A Montreal la finale del Wta 1000 sarà tra l'ex n°1 Osaka e la 18enne canadese Victoria Mboko, n°85 del mondo. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà Khachanov-Shelton la finale del Masters di Toronto, sesto 1000 della stagione in corso sul cemento canadese. Il russo ha superato in tre set e dopo quasi tre ore di partita il tedesco Sascha Zverev, n°1 del tabellone. 6-3, 4-6, 7-6 i parziali, con Khachanov che ha anche salvato un match point. Per lui si tratta della seconda finale in carriera in un 1000, la prima dal 2018 a Parigi-Bercy. Sarà invece una novità assoluta la finale Masters per Ben Shelton. Lo statunitense si è liberato nel derby a stelle e strisce della seconda testa di serie Taylor Fritz per centrare l'11^ finale nel circuito, la prima a livello 1000: in questo modo è salito al n°5 nella Race per le Finals.

Wta Montreal, la finale sarà Osaka-Mboko

A Montreal sarà finale inedita anche nel 1000 canadese. Ad affrontarsi l'ex n°1 del mondo Naomi Osaka, che torna a giocarsi un titolo 1000 dopo oltre tre anni (Miami 2022) e la 18enne canadese Vicky Mboko, n°85 del ranking e alla prima finale della carriera.