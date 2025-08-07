Finali a Toronto e Montreal: il programma su Sky

E' il giorno della finale al Masters di Toronto. Sarà sfida inedita a questo livello tra il russo Karen Khachanov e lo statunitense Ben Shelton. Si gioca la finale anche a Montreal tra Osaka e Mboko: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

In un inedito giovedì notte si chiudono i due 1000 in programma in Canada . A Toronto la finale inedita sarà quella che vedrà opposti il russo Karen Khachanov allo statunitense Ben Shelton , con quest'ultimo alla prima finale Masters della carriera. Sorpresa anche a Montreal , dove nel Wta 1000 si affrontano la giapponese ex n°1 del mondo Naomi Osaka e la canadese Victoria Mboko , n°85 del mondo e autentica sorpresa del torneo. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

