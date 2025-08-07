Six Kings Slam, nel poster un errore su Sinner!

ll Six Kings Slam ha pubblicato la foto copertina con i sei partecipanti. Tra di loro anche il campione in carica Jannik Sinner. Ma nella locandina c'è un errore: il n°di Slam vinti da Jannik... Il torneo esibizione in Arabia più ricco del mondo si giocherà dal 15 al 18 ottobre con i migliori 6 giocatori del mondo: oltre a Jannik in corsa ci saranno Alcaraz, finalista nel 2024, fino a Djokovic, Zverev, Draper e Fritz

Fuori Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune; dentro Alexander Zverev, Jack Draper e Taylor Fritz che si uniscono ai confermati Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic: torna il Six Kings Slam, il torneo milionario organizzato dall'Autorità Generale per l'Intrattenimento saudita ed in programma dal 15 al 18 ottobre a Riad. Lo scorso anno il mini-torneo con un montepremi da sogni è stato vinto da Sinner in finale contro Alcaraz, ma a far discutere sul web è la locandina dell'evento. Turki Alalshikh, presidente dell'organizzazione, ha postato sui social l'immagine con i sei giocatori stilizzati mentre indossano una corona da re. Al centro ci sono Alcaraz e Djokovic, mentre Sinner è in seconda fila. Sul volto dei giocatori viene riportato, come una sorta di tatuaggio, il numero di slam vinti. Molti utenti nei loro commenti hanno fatto notare che sul viso di Sinner (come si vede dalla foto postata su Instagram qui sotto) è impresso il numero 5 mentre l'italiano ne ha vinti finora quattro.