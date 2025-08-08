Favola Mboko: batte Osaka e conquista Montreal

Una favola a lieto fine. E' quella scritta da Victoria Mboko, 18 anni , che da n° 85 al mondo e wild-card , ha conquistato il Canadian Open , torneo WTA 1000 , il suo primo titolo nel circuito principale a Montreal . Mboko, che era soltanto 350^al ranking alla fine dello scorso anno, ha sconfitto l'ex numero 1 del mondo, la giapponese Naomi Osaka, con i parziali di 2-6, 6-4, 6-1 dopo poco più di due ore di gioco. Con il suo primo titolo Wta, la teenager originaria di Charlotte scala fino alla 24^ posizione della classifica Wta . Non solo, diventa anche la quinta più giovane vincitrice del Canadian Open dopo Capriati, Bencic, Ivanovic e Hingis. Questo clamoroso risultato le garantisce anche una testa di serie ai prossimi Us Open .

Chi è Victoria Mboko

Classe 2006, nata a Charlotte ma cresciuta in Canada con origini della Repubblica Democratica del Congo, è letteralmente esplosa in questa stagione. Con il successo in finale contro Osaka, ha infatti vinto la sua 53^ partita dell'anno. A Montreal è riuscita nell'impresa di battere ben 3 campionesse Slam: Gauff, Rybakina e Osaka. A inizio 2025 era n°333 del mondo, ora è addirittura 24 e testa di serie ai prossimi Us Open. In carriera, prima di Montreal, aveva conquistato 5 titoli Itf con l'exploit del 3° turno al Roland Garros, risultato che le aveva consentito per la prima volta di entrare in Top-100. Ora l'impresa a Montreal: il tennis ha trovato la sua nuova stella?