Shelton trionfa a Toronto: Khachanov ko in 3 set

Shelton trionfa all'Atp Toronto: Khachanov battuto 6-7, 6-4, 7-6

Tennis

Ben Shelton conquista il suo primo titolo 1000 in carriera: lo statunitense ha superato nella finale di Toronto il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-7, 6-4, 7-6. Per lui anche il best ranking al n°6 della classifica mondiale. Ora tutti a Cincinnati: il torneo fino al 18 agosto live su Sky Sport e in streaming su NOW

La prima volta di Ben Shelton è a Toronto. Nella finale del sesto Masters della stagione, lo statunitense supera in rimonta il russo Karen Khachanov e conquista per la prima volta un titolo 1000 in carriera, il terzo in totale dopo Houston 2023 e Tokyo 2024. 6-7, 6-4, 7-6 i parziali in due ore e 48 minuti per il 22enne americano, più giovane vincitore in un Masters dai tempi di Roddick nel 2004. Come sempre devastante con il servizio (16 ace e l'80% di punti vinti con la prima), Shelton si regala anche il nuovo best ranking, salendo al n°6 della classifica mondiale (scavalcato Djokovic) e al 4 della Race to Finals: Torino è sempre più vicina. 

Atp Toronto, il risultato della finale

  • Shelton b. Khachanov 6-7, 6-4, 7-6

