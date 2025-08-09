Cincinnati: Sonego al 3° turno. Fuori Cobolli

Buon debutto per il torinese, che ha superato Bergs in due set: al terzo turno affronterà Fritz. Niente da fare, invece, per Cobolli, eliminato a sorpresa dal qualificato Atmane. Tutto il Masters 1000 statunitense è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 18 agosto

Dopo il debutto vincente di Jannik Sinner e l'eliminazione a sorpresa di Lorenzo Musetti, nella notte italiana erano impegnati altri due azzurri al Masters di Cincinnati: bene Lorenzo Sonego (numero 31 del seeding), che si è liberato in due set del belga Zizou Bergs (n.54 ATP) e al terzo turno troverà Taylor Fritz (n.4); male, invece, Flavio Cobolli (n.15), sconfitto al tie-break dal francese Terence Atmane (n.136). Il torneo, settimo 1000 della stagione, è tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 18 agosto.