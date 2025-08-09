Cincinnati: Sonego al 3° turno. Fuori Cobolli

Atp Cincinnati, i risultati degli italiani: Sonego al 3° turno. Fuori CobolliTENNIS
Buon debutto per il torinese, che ha superato Bergs in due set: al terzo turno affronterà Fritz. Niente da fare, invece, per Cobolli, eliminato a sorpresa dal qualificato Atmane. Tutto il Masters 1000 statunitense è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 18 agosto
Dopo il debutto vincente di Jannik Sinner e l'eliminazione a sorpresa di Lorenzo Musetti, nella notte italiana erano impegnati altri due azzurri al Masters di Cincinnati: bene Lorenzo Sonego (numero 31 del seeding), che si è liberato in due set del belga Zizou Bergs (n.54 ATP) e al terzo turno troverà Taylor Fritz (n.4); male, invece, Flavio Cobolli (n.15), sconfitto al tie-break dal francese Terence Atmane (n.136). Il torneo, settimo 1000 della stagione, è tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 18 agosto.
Sonego batte Berg 6-3, 7-6: ora Fritz
Il torinese - entrato in gara direttamente al secondo turno come tutte le 32 teste di serie - ha faticato meno del previsto per avere la meglio sul belga, reduce da un esordio convincente con Jacob Fearnley e da una prima parte della stagione più che positiva (vedi le finali di Auckland e ‘s-Hertogenbosch). Lorenzo è stato subito reattivo, bravo a contenere l'aggressività del pesante - e falloso - 26enne fiammingo, al primissimo confronto diretto con il piemontese. Più equilibrato il secondo set, deciso al tie-break (7-4). Al terzo turno, tuttavia, ci vorrà un'impresa contro lo statunitense, che ha sconfitto agevolmente (6-4, 6-4) il connazionale Emilio Nava.
Cobolli, brutta sconfitta con Atmane
Davvero un esordio da dimenticare per il romano contro un avversario sulla carta decisamente alla sua portata, seppure in un ottimo stato di forma dopo le nette vittorie alle qualificazioni e al primo turno contro il giapponese Nishioka, non perdendo mai un set. Flavio era stato a bravo a riequilibrare il match, partito in salita: fatale il doppio fallo nel tie-break del set decisivo, sul 5-5. Risultato finale: 4-6, 6-3, 6-7. Una battuta d'arresto totalmente inaspettata per l'italiano, se ripensiamo al quarto di Toronto. Testa, adesso, agli US Open; mentre il francese si 'regala' il brasiliano João Fonseca.
Masters 1000 Cincinnati, i risultati degli italiani
- [31] SONEGO (Ita) vs Bergs (Bel) 6-3, 7-6
- [15] COBOLLI (Ita) vs [Q] Atmane (Fra) 4-6, 6-3, 6-7