Si è chiuso al debutto il Masters 1000 di Cincinnati di Lorenzo Musetti . L'azzurro ha perso al secondo turno contro il francese Benjamin Bonzi (numero 63 del mondo) con il punteggio di 5-7, 6-4, 7-6 in 2 ore e 46 minuti di gioco . Continua il periodo poco positivo di Musetti che con questo ko subisce la quinta sconfitta nelle ultime sei partite . Al terzo turno, Bonzi sfiderà il vincente della sfida tra Marozsan e Tsitsipas .

La cronaca del match

Il primo set è stato molto equilibrato: Musetti era partito alla grande conquistando il break nel secondo gioco e salendo subito sul 3-0. Nel corso del quinto game, sul punteggio di 3-1, sono però arrivati i primi errori da parte dell'azzurro, meno preciso nei colpi rispetto all'inizio. Subito il controbreak, sul punteggio di 5-5 è arrivata la reazione del numero 8 del seeding che ha vinto 3 giochi consecutivi e chiuso 7-5 in 48 minuti di gioco. Nel secondo parziale, invece, Musetti ha fatto molta fatica col servizio (ben 4 doppi falli commessi), con Bonzi che ha controllato la maggior parte degli scambi e ha vinto il set 6-4 portando la sfida al terzo. Nell'ultimo parziale, a comandare è stato l'equilibrio: a essere decisivo (dopo che l'azzurro ha sprecato due palle break nel corso dell'ottavo game) è stato il tiebreak, in cui ha trionfato il francese.