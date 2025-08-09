Musetti fuori al 2° turno all'Atp Cincinnati: Bonzi vince in tre setcincinnati open
Continua il momento difficile del carrarino, alla quinta sconfitta nelle ultime sei partite. A vincere al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati è il francese Bonzi (numero 63 al mondo) 5-7, 6-4, 7-6. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW
Si è chiuso al debutto il Masters 1000 di Cincinnati di Lorenzo Musetti. L'azzurro ha perso al secondo turno contro il francese Benjamin Bonzi (numero 63 del mondo) con il punteggio di 5-7, 6-4, 7-6 in 2 ore e 46 minuti di gioco. Continua il periodo poco positivo di Musetti che con questo ko subisce la quinta sconfitta nelle ultime sei partite. Al terzo turno, Bonzi sfiderà il vincente della sfida tra Marozsan e Tsitsipas.
La cronaca del match
Il primo set è stato molto equilibrato: Musetti era partito alla grande conquistando il break nel secondo gioco e salendo subito sul 3-0. Nel corso del quinto game, sul punteggio di 3-1, sono però arrivati i primi errori da parte dell'azzurro, meno preciso nei colpi rispetto all'inizio. Subito il controbreak, sul punteggio di 5-5 è arrivata la reazione del numero 8 del seeding che ha vinto 3 giochi consecutivi e chiuso 7-5 in 48 minuti di gioco. Nel secondo parziale, invece, Musetti ha fatto molta fatica col servizio (ben 4 doppi falli commessi), con Bonzi che ha controllato la maggior parte degli scambi e ha vinto il set 6-4 portando la sfida al terzo. Nell'ultimo parziale, a comandare è stato l'equilibrio: a essere decisivo (dopo che l'azzurro ha sprecato due palle break nel corso dell'ottavo game) è stato il tiebreak, in cui ha trionfato il francese.