Roger Federer tornerà in campo a Shanghai. Come nel 2024, il campione svizzero sarà protagonista dell'evento "Roger & Friends Celebrity Doubles Match", un match di esibizione di doppio che lo vedrà protagonista insieme agli attori cinesi Donnie Yen e Leo Wu, oltre all'ex tennista Jie Zheng, campionessa slam in doppio agli Australian Open e Wimbledon 2006. L'appuntamento è per il 10 ottobre, durante il Masters 1000 cinese, sul campo centrale della Qizhong Forest Sports City Arena. A dare l'annuncio è stato lo stesso Federer con un video sui social del torneo: "Sono felice di dirvi che giocherò un doppio a Shanghai, un posto sempre speciale per me e per i fan, ci vediamo il 10 ottobre, vi aspetto".