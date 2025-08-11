Fritz elimina Sonego dopo 75' di blackout

In un match caratterizzato da più di un'ora di sospensione per il blackout che ha colpito il Masters 1000 di Cincinnati, Sonego ha perso contro Taylor Fritz al terzo turno con il punteggio di 7-6, 7-5. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

Si è chiuso al terzo turno il Masters 1000 di Lorenzo Sonego . L'azzurro ha perso contro Taylor Fritz , testa di serie numero 4, con il punteggio di 7-6, 7-5 al termine di una sfida caratterizzata da più di un'ora di sospensione per via di un blackout che ha colpito il Cincinnati Open. Agli ottavi, Fritz sfiderà il vincente della sfida tra Fonseca e Atmane.

La cronaca del match

Il primo set è stato tutto all'insegna dell'equilibrio: si è infatti sempre giocato on serve, con Sonego che è anche riuscito ad annullare due set point nel dodicesimo game sul punteggio di 6-5 per Fritz. Inevitabile il tiebreak, in cui il numero 4 del seeding ha chiuso 7-4. Nel secondo set - ripreso dopo oltre un'ora di interruzione per un blackout che ha colpito il Masters 1000 di Cincinnati - c'è stato ancora tanto equilibrio. A esser deciso è stato l'undicesimo game, in cui Fritz ha strappato il break per il 6-5 che gli ha permesso di andare a servire per chiudere il match.