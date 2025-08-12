Paolini, Nardi e Bronzetti in campo: il programma

Nel femminile Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti affrontano rispettivamente Krueger e Ostapenko. Nel maschile, Nardi sfida Mensik per un posto negli ottavi di finale. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

Altra giornata di tennis da non perdere al Masters 1000 di Cincinnati e tutta da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Nel femminile saranno due le azzurre che cercheranno di conquistare gli ottavi di finale: Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti . La toscana, dopo la vittoria all'esordio contro la greca Sakkari (7-6, 7-6), se la vedrà contro l'americana Ashlyn Krueger (numero 35 al mondo). Bronzetti, invece, sfiderà la testa di serie numero 23 Jelena Ostapenko . Nel maschile cercherà la qualificazione agli ottavi di finale Luca Nardi : l'azzurro, lucky loser, affronterà il giovane Jakub Mensik , testa di serie numero 19. In campo anche Carlos Alcaraz che dopo il difficile esordio contro Dzumhur sfida il serbo Hamad Medjedovic .

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.