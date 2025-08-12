Paolini, Nardi e Bronzetti in campo: il programma

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Cincinnati, il programma di oggi: partite e orari

atp cincinnati

Nel femminile Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti affrontano rispettivamente Krueger e Ostapenko. Nel maschile, Nardi sfida Mensik per un posto negli ottavi di finale. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Altra giornata di tennis da non perdere al Masters 1000 di Cincinnati e tutta da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nel femminile saranno due le azzurre che cercheranno di conquistare gli ottavi di finale: Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. La toscana, dopo la vittoria all'esordio contro la greca Sakkari (7-6, 7-6), se la vedrà contro l'americana Ashlyn Krueger (numero 35 al mondo). Bronzetti, invece, sfiderà la testa di serie numero 23 Jelena Ostapenko. Nel maschile cercherà la qualificazione agli ottavi di finale Luca Nardi: l'azzurro, lucky loser, affronterà il giovane Jakub Mensik, testa di serie numero 19. In campo anche Carlos Alcaraz che dopo il difficile esordio contro Dzumhur sfida il serbo Hamad Medjedovic.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • Ore 17: Popyrin (Aus) vs Rublev
  • a seguire: Mensik (Cec) vs NARDI (Ita)
  • a seguire: Gracheva (Fra) vs Muchova (Cec)
  • a seguire: BRONZETTI (Ita) vs Ostapenko (Let)
  • non prima dalla 1: Nakashima (Usa) vs Zverev (Ger)
  • non prima delle 2.30: Tauson (Dan) vs Kudermetova 

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 17: Simulcast Sky Sport Uno
  • a seguire: PAOLINI (Ita) vs Krueger (Usa)
  • a seguire: Khachanov (Rus) vs Brooksby (Usa)
  • non prima della 1: Linette (Pol) vs Pegula (Usa)
  • a seguire: Shelton (Usa) vs Bautista (Spa)

SKY SPORT MAX (205)

  • ore 17: BOLELLI/VAVASSORI (Ita) vs Lammons/Pel
  • a seguire: Alcaraz (Spa) vs Medjedovic (Srb)
  • a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis

Potrebbe interessarti

Guarda gli HIGHLIGHTS di Sinner-Diallo

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Tennis: Altre Notizie

Paolini, Nardi e Bronzetti in campo: il programma

atp cincinnati

Nel femminile Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti affrontano rispettivamente Krueger e Ostapenko....

Masters Cincinnati: Rune e Tiafoe agli ottavi

Tennis

Rune ha superato in due set Michelsen e vola agli ottavi, dove affronterà Tiafoe (che ha...

Fritz elimina Sonego dopo 75' di blackout

atp cincinnati

In un match caratterizzato da più di un'ora di sospensione per il blackout che ha colpito il...

Sinner agli ottavi: Diallo battuto 6-2, 7-6

atp cincinnati

Jannik Sinner è agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 1 al mondo ha battuto il...

Tocca a Sinner e Sonego: il programma di oggi

atp cincinnati

A Cincinnati inizia il 3° turno con due azzurri in campo. Jannik Sinner affronta per la prima...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS