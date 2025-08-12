Paolini, Nardi e Bronzetti in campo: il programma

Atp Cincinnati, il programma di oggi: partite e orariatp cincinnati
Nel femminile Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti affrontano rispettivamente Krueger e Ostapenko. Nel maschile, Nardi sfida Mensik per un posto negli ottavi di finale. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW
Altra giornata di tennis da non perdere al Masters 1000 di Cincinnati e tutta da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nel femminile saranno due le azzurre che cercheranno di conquistare gli ottavi di finale: Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. La toscana, dopo la vittoria all'esordio contro la greca Sakkari (7-6, 7-6), se la vedrà contro l'americana Ashlyn Krueger (numero 35 al mondo). Bronzetti, invece, sfiderà la testa di serie numero 23 Jelena Ostapenko. Nel maschile cercherà la qualificazione agli ottavi di finale Luca Nardi: l'azzurro, lucky loser, affronterà il giovane Jakub Mensik, testa di serie numero 19. In campo anche Carlos Alcaraz che dopo il difficile esordio contro Dzumhur sfida il serbo Hamad Medjedovic.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- Ore 17: Popyrin (Aus) vs Rublev
- a seguire: Mensik (Cec) vs NARDI (Ita)
- a seguire: Gracheva (Fra) vs Muchova (Cec)
- a seguire: BRONZETTI (Ita) vs Ostapenko (Let)
- non prima dalla 1: Nakashima (Usa) vs Zverev (Ger)
- non prima delle 2.30: Tauson (Dan) vs Kudermetova
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 17: Simulcast Sky Sport Uno
- a seguire: PAOLINI (Ita) vs Krueger (Usa)
- a seguire: Khachanov (Rus) vs Brooksby (Usa)
- non prima della 1: Linette (Pol) vs Pegula (Usa)
- a seguire: Shelton (Usa) vs Bautista (Spa)
SKY SPORT MAX (205)
- ore 17: BOLELLI/VAVASSORI (Ita) vs Lammons/Pel
- a seguire: Alcaraz (Spa) vs Medjedovic (Srb)
- a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis
Potrebbe interessarti
Guarda gli HIGHLIGHTS di Sinner-Diallo
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.