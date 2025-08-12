Cincinnati: Rune, Tiafoe e Tsitsipas agli ottavi

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Cincinnati, i risultati di oggi: Rune, Tiafoe e Tsitsipas agli ottavi

Tennis

Il danese Rune ha superato in due set Michelsen e vola agli ottavi. Avanti anche Tiafoe (eliminato Humbert) e Tsitsipas, che ha battuto in tre set il francese Bonzi al termine di un match caotico, interrotto nel secondo parziale dal blackout che ha colpito il Masters 1000 di Cincinnati. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

Il Masters di Cincinnati entra nel vivo, con tanti big in campo in questo terzo turno del '1000' statunitense. Bene Holger Rune, che ha battuto l'americano Alex Michelsen 7-6, 6-3 in un'ora e 33 minuti di gioco. Dopo una partenza difficile (era infatti stato sotto 3-1), il danese è stato bravo a recuperare e a completare la rimonta. Al prossimo turno, sarà sfida a Frances Tiafoe: l'attuale numero 14 del mondo ha infatti sconfitto Hugo Humbert con un doppio 6-4, diventando il secondo giocatore americano in attività a raggiungere questo traguardo (dopo Taylor Fritz). Qualche piccolo spavento, invece, nel corso della sfida tra Auger-Aliassime e Rinderknech. Durante il quinto game del secondo set il francese si è accasciato a terra per via del caldo, ed è stato subito soccorso dal giudice di sedia e dal canadese. Rinderknech ha cercato di proseguire il match, ma alla fine è stato costretto al ritiro. Avanti anche Stefanos Tsitsipas, che ha superato in tre set il francese Bonzi al termine di un match caotico, interrotto nel secondo parziale dal blackout che ha colpito Cincinnati.

Atp Cincinnati, i risultati di lunedì 11 agosto

UOMINI

  • [7] Rune vs [28] Michelsen 7-6, 6-3
  • [10] Tiafoe vs [20] Humbert 6-4, 6-4
  • [23] Auger-Aliassime vs Rinderknech 7-6, 4-2 rit.

DONNE

  • [12] Alexandrova vs Joint 6-4, 6-3
  • [1] Sabalenka vs [30] Raducanu 7-6, 4-6, 7-6
  • [28] Kalinskaya vs [5] Anisimova 7-5, 6-4 

