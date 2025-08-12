Paolini agli ottavi: battuta Krueger 7-6, 6-1

L'azzurra ha battuto 7-6, 6-1 l'americana Ashlyn Krueger (numero 35 al mondo) in un'ora e 29 minuti di gioco. Agli ottavi, Paolini affronterà Barbora Krejcikova. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

Jasmine Paolini è agli ottavi di finale del Wta 1000 di Cincinnati. L'azzurra ha sconfitta l'americana Ashlyn Krueger (numero 35 al mondo) con il punteggio di 7-6, 6-1 in un'ora e 29 minuti di gioco. Il primo set è stato molto equilibrato: Paolini, partita meglio, si era portata avanti 3-2 con il break conquistato nel quinto gioco. Krueger è però riuscita a ristabilire la parità strappando la battuta all'azzurra nell'ottavo game. Inevitabile dunque il tiebreak, che è stato gestito benissimo da Paolini (che sotto 6-5 ha anche annullato un set point). Vinto il primo set, nel secondo parziale c'è stato un dominio totale da parte di Paolini che ha chiuso con un netto 6-1. Al prossimo turno, l'azzurra affronterà Barbora Krejcikova, numero 80 del ranking Wta e sua avversaria lo scorso anno in finale a Wimbledon.