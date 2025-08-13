Tiafoe si ritira, Rune va ai quarti

Il danese conquista gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati a seguito del ritiro del suo avversario Tiafoe. Al prossimo turno, Rune affronterà il vincente di Fritz-Atmane. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

Holger Rune è ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il danese, che era avanti 6-4, 3-1, ha approfittato del ritiro (legato a un problema nella zona lombare) del suo avversario Frances Tiafoe. Per Rune arriva così la 100^ vittoria sul cemento e diventa il secondo giocatore del suo Paese in grado di raggiungere questo traguardo. Ai quarti, la testa di serie numero 7 affronterà il vincente del match tra Taylor Fritz e Terence Atmane.